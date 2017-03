Norrköping: Trafikolycka på riksväg 51

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades ikväll till en trafikolycka på riksväg 51 vid Svärtinge i riktning mot Norrköping. Två personbilar ska ha kolliderat. En person fördes till sjukhus med ambulans. Båda bilarna fick bärgas från platsen uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.