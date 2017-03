Bollnäs: Grovt rånförsök i Arbrå

Polis larmades strax efter kl 02:00 till Storgatan i Arbrå efter att en man blivit utsatt för ett rånförsök. Två okända gärningsmän hade försökt tilltvinga sig föremål från mannen och i samband med detta skall han ha blivit skuren med någon form av vasst föremål. Mannen fördes med ambulans till sjukhus och hans skador betecknas inte som allvarliga. Händelsen rubriceras som försök till rån och grov misshandel. Det finns i nuläget inga misstänkta uppger polisen.

