Göteborg: Man knivskuren

I Skattegården, Göteborg har en man i 55-årsåldern blivit knivskuren i buken på förmiddagen. Brottet ska ha skett i ett trapphus på Smyckegatan och mannen har själv ringt efter hjälp. Han var vaken och talbar när han fördes med ambulans till Sahlgrenska sjukhuset. En person är utpekad som gärningsman men är ännu inte gripen.

