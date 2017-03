Växjö: Trafikolycka på länsväg 122

Två personbilar kolliderade på eftermiddagen på länsväg 122 i höjd med Kärr. Enligt uppgift rör det sig om en frontalkrock och det är inledningsvis okänt om någon person skadats i samband med olyckan uppger polisen.

