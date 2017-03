Malmö: Väpnat butiksrån

Samtal inkom ikväll till polisen om att butiken Netto på Kirseberg utsatts för ett väpnat rån. Två yngre män beväpnade ned knivar har kommit in i butiken. De fick inget med sig mer än en liten summa kontanter. Flera polispatruller skickades till platsen och närområdet. Enligt vittne lämnade rånarna platsen med cykel mot Beijers park. Vittnet uppger att de var maskerade.

