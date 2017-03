Norrköping: Strömavbrott i delar av Norrköping

Ett större strömavbrott har drabbat vissa delar av Norrköping. Vad avbrottet beror på finns inga uppgifter om. Enligt Eon ska 11.000 hushåll vara drabbade. Man har i nuläget inte någon information om när felet kan vara åtgärdat.

Both comments and pings are currently closed.