Uppsala: Bilförare flydde från polisen

En polispatrull skulle straxt efter midnatt stanna en personbil för kontroll i Gottsunda. Bilföraren ville dock annorlunda och fortsatte. Till sist stannade dock fordonet i rondellen i Gottsunda och där övergav föraren fordonet och sprang iväg. Polis med hund sökte i natt efter föraren som i nuläget har gjort sig skyldig till att inte stanna för polisens tecken.

