Uppsala: Kvinna väcktes av inbrottstjuvar

En kvinna låg och sov i sin villa i Norby, Uppsala och väcktes av en gärningsman som hotade henne med ett vapen. Kvinnan lyckades larma polis som snabbt var på plats och spårade med hund. Kvinnan uppfattade det som att två gärningsmän var inne i bostaden. De har rånat kvinnan på bland annat mobiltelefon och smycken. Polisen letar i området med flertalet patruller. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om någon misstänkt gärningsman har gripits.

Both comments and pings are currently closed.