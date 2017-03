Järfälla: Trafikolycka på Viksjöleden

En trafikolycka mellan två fordon inträffade straxt efter fem i korsningen Viksjöleden och Järfällavägen. Enligt de första uppgifterna ska två fordon ha kolliderat i hög fart. Det finns inga uppgifter om hur det gick för de inblandade.

