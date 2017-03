Skellefteå: Inbrott i Kronans Droghandel

Väktare och polis larmades på morgonen då det kan höras ett ljudande larm från Kronans Droghandel i Kåge. På plats kan polisen konstatera att gärningspersonen tagits sig in i lokalen genom att krossa en ruta. Sannolikt är det narkotikaklassad medicin som stulits. Efter omfattande spårning från brottsplatsen kan en man gripas i ett skogsområde en bra bit från brottsplatsen. Mannen är, dels via språningen och dels via brottsplatsundersökningen, på sannolika skäl misstänkt för brottet uppger polisen.

