Gislaved: Misstänkt farligt föremål

Polisen kontaktades av en inringare som berättade att denne påträffat något som skulle kunna vara sprängmedel. Föremålet som verkade ha legat på platsen en längre tid påträffades i ett uthus i Gislaved kommun. Polisen kommer att åka till platsen för att göra en preliminär bedömning. Efter den kommer beslut att fattas om eventuellt ytterligare åtgärder.

