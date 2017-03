Malung: Singelolycka på E16

En singelolycka inträffade ikväll på E16 norr om Öje utanför Malung. En personbil ska ha kört av vägen och in i ett träd. Enligt uppgifter ska en person ha tagit sig ur fordonet och verkar ha klarat sig utan allvarliga skador.

