Härjedalen: Älgolycka utanför Hede

En älgolycka inträffade i kväll utanför Hede uppger polisen. Olyckan ska ha inträffat på riksväg 84 norr om Saxvallen. Inga uppgifter om personskador finns och en eftersöksjägare är kontaktad.

