Västerås: Bil sattes i brand

Räddningstjänst och polis larmades till Bankvägen strax innan midnatt. Anledningen var att en bil brann med öppna lågor. Anmälaren hade hört hur personer sprang ifrån platsen i samband med detta. Räddningstjänsten släckte av och polis letade efter misstänkta gärningsmän, dock utan resultat. Ägaren till bilen informerades och en anmälan om skadegörelse genom brand upprättades.

