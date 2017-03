Stockholm: Smash and grabkupp

Företaget Swedish Matchs utsattes i natt för en smash and grab-kupp i Kungsängen nordväst om Stockholm. Enligt polisen ska man ha gripit två personer när de försökte undkomma på E18. Man har kört in någon form av traktor i en byggnad och kastade ut fotanglar då man lämnade platsen i en bil.

Both comments and pings are currently closed.