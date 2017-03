Nyköping: Lastbilsbrand på E4

En lastbil började vid 03.30-tiden att brinna på E4 i höjd med avfarten till Tystberga. Ingen person kom till skada vid händelsen men det uppstod en hel del trafikproblem då södergående fil stängdes av för trafik under släckningsarbetet.

