Norrköping: Klimatsatsning och Earth Hour

Earth Hour är en internationell uppmaning till oss alla att under en timme släcka ner ljuset som en manifestation för klimatet. En manifestation som ursprungligen startade i Sydney 2007 och som 180 länder nu är med i och uppmanar sina medborgare att delta i. Syftet är att uppmärksamma behovet av ökat miljö- och klimatengagemang. Intresset för att släcka ner under den timme som Earth Hour uppmanar till mellan klockan 20.30 – 21.30 på lördagskvällen är lite blandat och i Norrköping vill man nu ta ett riktigt krafttag! Att släcka ner en timme är mest en symbolhandling som egentligen syftar till en ökad uppmärksamhet på miljö- och klimatfrågorna. Det tar man nu fasta på i Norrköping och kommunen i samverkan med 9 andra intressenter bjuder in till en verkligt intressant dag! Egentligen inte en dag då ett arrangemang äger rum även på söndagen den 26 mars och ett på tisdagen den 28 mars. Aktiviteter som pågår både på lördagen och söndagen är ”Cykelhelg” på Arbetets Museum där man kan se och prova på många aktiviteter kring cykling. Tisdagen den 28 mars är också Arbetets Museum arrangör då David Appelgren håller ett föredrag om att vara Vegan.

Men åter till uppmärksammandet av årets Earth Hour och Norrköpings roll! Unikt, eller för första året, så samarbetar kommunen i år med 9 andra organisationer och det är Svenska kyrkan, Hyresbostäder, Studiefrämjandet, Länsförsäkringar, Artister för miljön, Arbetets museum, NP 33, Elite Grand Hotel och Fossilfritt Sverige.

Med stolthet och glädje så introducerade kommunalrådet Karin Jonsson och miljöcontrollern Carin Faxér från kommunen programmet för en samlad press på tisdagsmorgonen. Flera av de samverkande organisationerna var också på plats och värd var församlingsherden i S:t Olofs församling Linda Folebäck.

Programmet är späckat under lördagen och redan klockan 11 spelar och sjunger Jojje Wadenius barnlåtar på Arbetets Museum och Stadsbiblioteket ordnar med bokbord och klimattips. NP 33, som ju betyder Norra Promenaden 33, har kl 12 vernissage med Inger och Lasse Åberg som ställer ut konst. På samma plats så håller metorologen Pär Holmgren och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige ett föredrag på temat ”Allt hänger ihop” kl 13.00. Om man inte vill höra på Pär och Svante så kan man gå en guidad visning på Arbetets Museum kl 13 då man berättar om utställningarna ”Framtidsland” och ”Fånga energin”!

Lördagens, kanske publika, höjdpunkt blir en gratiskonsert i S:t Olai kyrka kl 19.00. Det är fri entré för de som är ute i tid när portarna öppnar kl 18.30 och får en plats i kyrkan. Konserten bjuder på många inslag och det kommer att vara miljöexperten Pär Holmgren som binder ihop det hela. Bland de som kommer att framträda under programmet kan nämnas Lisa Miskovsky, Janne Schaffer och Edo Bumba.

Under tisdagen var det ytterligare en klimatnyhet som presenterades i Norrköping. Samma dag så undertecknade generaldirektören för SMHI Rolf Brennefelt, prorektorn vid Linköpings Universitet Karin Fälth Magnusson och kommunalrådet Reidar Svedahl från Norrköpings kommun ett avtal om samarbete för att ta fram en riktlinje för kommunen om klimatanpassning. Det är första avtalet i Sverige med ett sådant samarbete. Norrköping är också med i Fossilfritt Sverige och kommer i april att vara värd för en konferens för Fossilfritt Östergötland. Text & Foto: Sven-Åke Molund

