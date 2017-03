Mora: Ambulans började brinna

På förmiddagen larmades räddningstjänst och polis till Mora lasarett där ett sjuktransportfordon fattat eld i ambulansgaraget. På grund av kraftig rökutveckling utrymdes närliggande våningsplan, bland annat akutmottagningen, samt byggnaden bredvid ambulansintaget. En tillfällig akutmottagning har upprättas i en annan del av sjukhuset. I nuläget finns inga uppgifter om att någon har skadats i samband med branden och det finns för närvarande ingen misstanke om brott.

Both comments and pings are currently closed.