Helsingborg: En gripen för skottlossning

Polis kallades på förmiddagen till Fyrverkaregatan med anledning av att en misstänkt skottlossning har ägt rum. Det finns inga uppgifter om att någon person har blivít skadad. På platsen greps en man född 1963 och han kan i nuläget misstänkas för försök till mord. En plats utomhus spärrades av för en teknisk undersökning. På platsen anträffades ett skjutvapen som kommer att genomgå en teknisk undersökning. Uppdatering: Polisen är intresserad av att få in uppgifter om händelsen och om andra personer har varit i närheten av skottlossningen. Det går bra att ringa 114 14.

