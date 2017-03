Stockholm: Två personer knivskurna

Två personer knivskars straxt före midnatt vid Sturebys tunnelbanestation i södra Stockholm. Enligt uppgifter ska det ha förekommit någon form av bråk vid platsen. Polisen uppger att de knivskurna ska ha ådragit sig lindrigare skador. Gärningsmannen hade försvunnit från platsen.

Both comments and pings are currently closed.