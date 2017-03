Sandviken: Bil stoppades med spikmatta

En polispatrull försökte i natt stoppa en bil som körde i väldigt hög hastighet på E16 utanför Sandviken. Bilen stannade inte och en spikmatta lades ut. Bilen körde över den och stannade till slut innan Sätra. När polisen kom fram till bilen var den tom. Hundspårning påbörjades och efter en stund så hade hunden spårat upp 5 unga killar i åldern 16-17 år. Föraren är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik, olovlig körning samt ej stannat på polismans tecken. Killarna hämtades av vårdnadshavare. Bilen kommer att tas om hand av ägaren uppger polisen.

