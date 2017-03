Enköping: Person svårt knivskuren

En man född -93 inkom vid 02.30-tiden till Enköpings lasarett med knivskador. Han fick föras vidare till Akademiska sjukhuset Uppsala med allvarliga skador. Polisen har spärrat av brottsplatsen och en teknisk undersökning ska genomföras. Tre personer är frihetsberövade som misstänkta för brottet. Polisen kommer inte att lämna ut några ytterligare uppgifter om händelsen under natten och morgonen uppger man.

