Strömsund: Skoterolycka norr om Inviken

En skoterolycka inträffade straxt före tolv norr om Inviken. Enligt polisen ska den ha kraschat och det finns inga uppgifter om skadeläget på de som färdades på fordonet. Fjällräddare och ambulanshelikopter larmade och på väg.

