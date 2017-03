Uppsala: Singelolycka vid Månkarbo

En personbil voltade ikväll flera varv på E4 i höjd med avfart Månkarbo, Bilen hamnade vid sidan av vägen och fattade eld vilket gjorde att även gräs runt bilen började att brinna. En person befann sig i bilen och fördes till Akademiska Sjukhuset med ambulanshelikopter. Vägen stängdes av helt under räddningsarbetet.

