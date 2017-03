Vännäs: Flera fall av misshandel

Flera fall av misshandel har under natten inträffat i Vännäs uppger polisen. Vid 01:40 blev en man i 20-års åldern misshandlad utanför hotellet av flera gärningsmän. Vid 04:30 var en polispatrull på plats i Vännäs i annat ärende när de blir kontaktad av en man som berättar att han blivit misshandlad av en för honom okänd gärningsman. Klockan 04:34 kallas polisen till akuten NUS där en man inkommit och vill anmäla att han blivit misshandlad tidigare under natten i Vännäs.

