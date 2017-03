Karlshamn: Singelolycka på E22

En singelolycka har inträffat på E22 utanför Karlshamn. Utryckningsfordon har precis kommit på plats och Trafikverket uppger att det just nu råder begränsad framkomlighet. Det har inte framkommit hur det gått för de som färdats i fordonet.

