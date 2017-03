Horred: Lastbilsolycka på riksväg 41

Ett lastbilssläp skar i natt ned i diket och välte på riksväg 41 utanför Horred. Ingen person ska ha kommit till skada och dragfordonet blev stående på vägen medans släpet välte. Vägen vid olycksplatsen stängdes av och det kommer att råda begränsad framkomlighet under bärgningsarbetet.

