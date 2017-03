Boden: Bandvagn körde genom isen

En bandvagn navigerade sent på söndagskvällen fel och körde ned i vattnet vid Lule-Altervattnet mellan Älvsbyn och Boden. En stor räddningsinsats med dykare från bland annat Älvsbyn samt även Försvaret skickades till platsen. Uppdatering: Det militärfordon som gått genom isen i Brännberg utanför Boden hade två personer i fordonet vid olyckstillfället. En person har lyckats ta sig ut, medan en person fortfarande befaras vara kvar i fordonet. De uppgifter som finns om att fler personer ska ha befunnit sig i aktuellt fordon vid olyckstillfället är felaktiga. Dessa personer är militär personal från andra militära fordon som vid räddningsarbete blivit blöta och nedkylda uppger polisen under natten. 05:10 Uppdatering: Militärfordonet har bärgats och den 23-årige mannen som befann sig i olycksfordonet har påträffats avliden. Den avlidnes anhöriga är underrättade.

Both comments and pings are currently closed.