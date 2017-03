Malmö: Bråk i Köpcentrum

Flera polispatruller larmades på förmiddagen till köpcentret Kronprinsen på Regementsgatan i Malmö där det uppstått något bråk. Vi fick in det som att det var flera personer som slogs. Men vad det är som har hänt och vad som har utlöst bråket vet jag inte, säger Stephan Söderholm, informatör vid polisens ledningscentral i region Syd. En man ska enligt uppgifter ha gripits och händelsen rubricerades inledningsvis som misshandel.

