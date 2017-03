Norrköping: Försvunnen man

En anmälare ringde ikväll till polisen om att en man i 95-årsåldern saknas från ett boende på Klingsbergsgatan i Norrköping. Mannen saknas sedan 17.40-tiden när han sågs senast i bostaden. Mannen är ca 180-185 cm lång och smal. Han har grått hår och glasögon. Det är oklart hur mannen är klädd. Det är inte sannolikt att mannen hittar hem. Polisen har sökt efter mannen på olika sjukvårdsinrättningar utan resultat. Färdtjänsten, kollektivtrafik och taxibolag är kontaktade för att om möjligt ge tips som mannen. Polisen vill gärna ha allmänhetens hjälp med tips om mannen. Tipsa polisen på 114 14 eller i akuta fall 112.

