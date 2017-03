Lycksele: Villa övertänd i Umgransele

En villa började ikväll att brinna i Umgransele norr om Lycksele. När räddningstjänsten kom på plats var villa i det närmaste övertänd. Två personer befann sig i villan när branden bröt ut men kunde ta sig och och det är ännu oklart om någon av dessa behövde föras till sjukhus. Några husdjur blev dock kvar inne i den övertända byggnaden.

