Norrköping: Trädbyte i folkkär miljö



Folkkär park får nya träd när Norrköpings kommun nu förnyar beståndet i Folkparken. Det är cirka 50 gamla träd som nu offras på grund av almsjuka och allmän föråldring. Med start vid bilvägen mot krematoriet så påbörjades arbetet under måndagen. Men det ska inte bara huggas ner träd utan det ska också planteras nya. I Folkparken räknar man med mellan 40 – 50 planeringar och då satsar man på en mångfald av träd med olika egenskaper. Vi tänker oss både hängande och pelarformade sorter, med såväl runda som flikformade blad säger man i ett pressmeddelande från kommunen. Totalt räknar man med att plantera cirka 100 träd i år och utöver Folkparken blir det i Vasaparken och i en allé efter G:a Stockholmsvägen.



När vi besökte platsen under måndagseftermiddagen så fann vi resterna efter flera fällda träd, men också en pågående fällning av ett träd där ”skogshuggaren likt Tarzan” snabbt klättra i trädet för att uppifrån såga av grenarna för sedan fortsätta nedåt i trädet. Skillnaden mot Tarzan är nog svensk lagstiftning som gjorde att dagen Tarzan hela tiden måste förankra sin säkerhetslina! Men vad vi kunde se så hade Norrköpings kommun upphandlat ett företag med kompetens i trädfällning.



Enligt pressmeddelandet så ska 9 av de nyplanerade träden få en minnesmärkning med koppling till de artister och konstnärer som deltog i samband med Norrköpings uppmärksammande av Earth Hour 2017.

Text & foto: Sven Åke Molund

