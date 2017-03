Västervik: Bensinstation utsatt för rån

Två män med kniv/pistol rånade straxt efter midnatt en bensinstation på Stora Trädgårdsgatan i Västervik. Personal chockades av händelsen men klarade sig för övrigt oskadd. Polisen har ännu inga uppgifter om vad rånarna kom över.

