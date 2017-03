Västerås: Brand i motorfordon

Vid 03-tiden inkom larm angående en bilbrand på Benvägen i Västerås. Räddningstjänsten kunde släcka branden men en bil totalförstördes och ytterligare två bilar fick brandskador. En anmälan om skadegörelse genom brand har upprättats. I nuläget finns ingen misstänkt.

Both comments and pings are currently closed.