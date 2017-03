Finspång: Viltolycka på Rejmyrevägen

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt efter sex till en viltolycka som inträffat nära Häradstorp mellan Vistingekorset och Rejmyre. Det finns inga uppgifter om någon person behövde föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.