Tidaholm: Singelolycka på väg 193

En singelolycka inträffade på morgonen på länsväg 193 utanför Tidaholm. En personbil ska ha kört av vägen och voltat. Föraren som hade färdats ensam i fordonet förde i ambulans till sjukhus med oklara skador.

