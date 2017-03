Jönköping: Brand i fabrikslokal

På förmiddagen larmades räddningstjänst och polis till en fabrikslokal på Carlforsvägen i Huskvarna. Där det enligt de initiala uppgifterna ska ha brunnit, och det uppgavs vara rök i lokalerna.

Det finns i nuläget inga uppgifter som att någon person ska ha skadats.

