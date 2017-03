Nynäshamn: Person knivskuren

En person ringde ikväll 112 och uppgav att denne har blivit knivskuren. Polis och ambulans åkte till adressen. Den knivskurne blir omplåstrad och förs därefter till sjukhus med ambulans. Polis söker efter den misstänkta gärningspersonen på flera platser i området och en polisanmälan gällande misshandel och hatbrott har upprättats.

