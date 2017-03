Norsjö: Brand i lägenhet

Räddningstjänsten larmades straxt före halv fem till en bostadsfastighet på Åkargatan i Norsjö där det ska inträffat någon form av brand i en lägenhet. Hur omfattande branden var finns ännu inga uppgifter om men minst en person uppges ha inandats rök och togs omhand av sjukvårdspersonal.

