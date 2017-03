Jokkmokk: Brand i stuga

Räddningstjänsten larmades på morgonen till Avaudden, Vuollerim där det börjat brinna i en stuga. Enligt polisen finns det ingen uppgift om att någon skulle vara skadad. Enligt preliminära uppgifter en fristående stuga som är helt övertänd. Vad som orsakat branden är för närvarande oklart.

