Södertälje: Brand på företag

Räddningstjänsten larmades vid 11-tiden till ett företag på Tallvägen i Södertälje där det börjat brinna i ett laboratorie på ett läkemedelsföretag. Enligt uppgifter ska flera personer ha skadats och man har spärrat av vissa intilliggande vägar vid brandplatsen.

Both comments and pings are currently closed.