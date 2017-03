Malmö: Man anträffad skottskadad

Strax efter klockan 22.30 ikväll hittades en skottskadad man på Lindeborgsområdet i Malmö. Platsen har spärrats av och tekniker har kallats till platsen. Det finns ännu inga uppgifter om hur skadad mannen är som har förts i ambulans till sjukhus.

