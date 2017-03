Sveg: Brand i större uthus

Räddningstjänsten larmades straxt före tre i natt till Ljusnegatan i Sveg där det börjat brinna i en större uthusbyggnad. Enligt uppgifter fick man även utrymma ett intilliggande hotell då uthuset som brann stod väldigt nära den byggnaden.

