Malmö: Man skadad i skottlossning

Polisen kallas till Ramels väg med anledning av en misstänkt skottlossning ikväll. Polisen är på plats för att spärra av en eventuell brottsplats. Polisen har även personal på väg till sjukhuset för att se om det inkommer någon skadad. Det finns uppgifter på att någon person ska vara skadad. Uppdatering: En skadad person har inkommit till sjukhuset och det finns uppgifter som tyder på att det kan vara en person som blivit skadad i skottlossningen. Uppdatering: Den skadade mannen har avlidit av sina skador. Mannen är 23 år gammal

