Norrköping: Anrik utbildning fortsätter på Lennings



Norrköping har en väldigt lång historia som textilstad även om fabrikerna nu har tystnat.

En verksamhet som pågått under många decennier, men som en tid varit hotad, är textilutbildning kopplad till ”Lennings Textilinstitut”. Lennings är ett begrepp i Norrköping som går tillbaka ända till början av 1800-talet då Christian Lenning lyckades rycka upp Drags. Sonen John Lenning tog sedan över Drags och då kom verkligen kvalitetsbegreppet in i textilindustrin och man fick många utmärkelser på världsutställningar som deltog i. London, Paris, Wien och Philadelphia var städer som besöktes. Utbildningen har pågått under många decennier och så sent som fram till 2014 var det en kommunal gymnasieutbildning. Då blev det i stället en utbildning inom Yrkeshögskola som pågår denna termin ut men Norrköping fick för ett år sedan beskedet att Borås skulle få högskoleutbildningen i stället för Norrköping. Då blev det plötsligt osäkert om textilutbildningens framtid i den ”gamla textilstaden”. Bland andra lärarna Annika Glimrén och Karin Pettersson började då jobba hårt för att finna lösningar och idag avslöjades att textilutbildningen är räddad! Nu i form av en tvåårig folkhögskoleutbildning i Marieborgs Folkhögskolas regi. 20 elever kommer att kunna antas i varje årskurs och utbildningen sker i ämnen som mönsterkonstruktion, material och sömnad. Många som inte har svenska som modersmål har också en textilbakgrund och de är en grupp som man också vill nå med utbildningen. Efter genomgången utbildning så är man berättigad till högskoleutbildning om man i övrigt fyller kraven. Komplettering kan ske i Marieborgs övriga kursutbud.

Lokalerna, som utbildningen sker i är det anrika huset Lennings i Södra Promenaden, är fylld med maskiner och klädexempel i långa rader.

Det finns behov av utbildad personal inom textilbranschen och man hoppas på en lokal utveckling av design och textilindustri som passar för mindre produktionsvolymer.

Under uppstartsåret, då bara en klass är under utbildning, så sker ett samarbete mellan Marieborgs folkhögskola och Norrköpings Kommun där Norrköping ger ett mindre verksamhetsbidrag.



Vid pressträffen medverkade Kommunalrådet Olle Johansson, rektorn vid Marieborgs folkhögskola Jerry Wiklund och läraren Annika Glimrén. Text & foto: Sven Åke Molund

