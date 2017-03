Norrköping: Bråk utanför butik

Polisen larmades tidigare ikväll till en butik i Ingelsta. Det ska ha utspelat sig ett bråk utanför butiken. Polis på plats kunde konstatera att väktare gripit en person misstänkt för stöld, och utanför butiken försöker gärningsmannen ta sig ifrån väktare tillsammans med det tillgripna godset. En man i 35-årsåldern greps som misstänks för stöld och våld och hot mot tjänsteman. Rubriceringen kan komma att ändras till rån då gärningspersonen ska ha försökt att ta tillbaka godset från väktaren i samband med att han försökte ta sig från platsen.

