Falkenberg: Trafikolycka på E6

En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på E6 straxt norr om Falkenberg. Olyckan har inträffat i södergående körriktning och Trafikverket uppger att det just nu råder begränsad framkomlighet. Det finns inga uppgifter om hur det gått för de som färdades i fordonen.

