Gävle: Skottlossning

Strax efter klockan 23 på torsdagskvällen ringde flera vittnen till polisen om att de hört skottlossning i anslutning till Stora Esplanadgatan i Gävle. Flertalet polispatruller beordrades till området för att söka efter platsen för skottlossningen. Ett antal utredningsåtgärder har utförts och flera tomhylsor har anträffats och säkrats. En förundersökning gällande grovt vapenbrott har inletts. Ingen har gripits misstänkt för brottet.

