Norrköping: Trafikolycka på Skärblackavägen

En trafikolycka inträffade i natt på Skärblackavägen nära avfarten till Torp. Enligt uppgifter ska fem personer ha förts till sjukhus med okända skador. Föraren i det ena fordonet är dessutom misstänkt för rattfylleri.

