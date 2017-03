Mellerud: En gripen för misshandel

På en ort i Melleruds kommun har en man i 40-årsåldern blivit misshandlad av en annan man. Misshandeln ska ha skett utomhus och mannen ska ha blivit slagen. Den misshandlade mannen är förd till sjukhus med oklara skador. Den misstänkte är i 60-årsåldern och har gripits av polisen. Han är misstänkt för misshandel, hot mot tjänsteman samt våldsamt motstånd.

